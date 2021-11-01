01 Ноября 2021
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Общество За рубежом
египет курорт отдых туризм (2007) | Фото: album.turizm.ru

Двое сотрудников египетского отеля задержаны из-за отравления туристов

В Египте задержали шеф-повара и помощника директора отеля AMC Royal, в котором произошло массовое отравление туристов из России и других стран.

Они отрицают обвинения. По данным прокуратуры, госпитализировано 47 человек, 29 из них — россияне, сообщает РИА "Новости".

Ранее посольство РФ в Египте на своей странице в Facebook сообщало, что с отравлением были госпитализированы 40 россиян, 26 из них остались в медицинском учреждении.

Как сообщалось, Роспотребнадзор окажет юридическую поддержку туристам, которые отравились в четырехзвездном отеле красноморского курортного города Хургада.

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Двое сотрудников египетского отеля задержаны из-за отравления туристов

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Теги: Египет, туризм, отравление



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Ранее 31.10.2021 09:26 Мск Российские туристы отравились в отеле Египта


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