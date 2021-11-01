ДТП с большегрузом под Калугой: четверо погибших

Четыре человека погибли после столкновения легкового автомобиля и большегруза.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, ДТП произошло около 21:00 на 115 км трассы М-3 "Украина". В результате аварии погибли водитель и три пассажира Hyundai.

Прокуратура области проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Надзорное ведомство и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства произошедшего.

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