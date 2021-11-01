Шесть новых автомобилей пополнили парк кубанских больниц

Шесть новых автомашин, закупленных по краевой госпрограмме, поступили в распоряжение кубанских больниц, передает корреспондент Накануне.RU. Всего в 2021 году в рамках модернизации первичного звена здравоохранения региона закуплено 344 новых автомобиля.

Шесть легковых автомобилей «Лада Гранта» приобрели в Краснодарском крае в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Она дополняет меры, предусмотренные национальным проектом «Здравоохранение».

Служебный автопарк пополнили Ейская, Северская, Крыловская, Лабинская центральные районные больницы, а также амбулатория №2 и городская поликлиника №5 Новороссийска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Машины помогут врачам быстрее добираться до пациентов, доставлять необходимые лекарства и материалы в лаборатории.

Напомним, что общее финансирование госпрограммы на 2021 год в Краснодарском крае составляет в этом году 3,7 млрд рублей. На Кубани реализуется сразу несколько региональных госпрограмм по обновлению медучреждений и их переоснащению их современными медицинскими аппаратами. В частности по программе Кубани "Модернизация первичного звена здравоохранения" обновление проходит в 15 муниципалитетах региона. Средства направляются на капремонт 19 поликлиник, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение автотранспорта и медицинского оборудования.