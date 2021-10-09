09 Октября 2021
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Спорт Свердловская область
ХК Автомобилист (2017) | Фото: hc-avto.ru

"Автомобилист" одержал волевую победу над "Нефтехимиком" в первом матче выездной серии

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" одержал волевую победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в первом матче выездной серии.

Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча прошла сегодня на "Нефтехим-Арене" в Нижнекамске и завершилась победой уральцев со счетом 2:3. Счет открыли хозяева: на 13-й минуте матча шайбу забросил нападающий Евгений Митякин. Однако затем "Автомобилист" ответил точными бросками Райана Спунера, Владимира Кузнецова и Брукса Мэйсека. "Нефтехимик" в конце отыграл один гол благодаря усилиям Егора Попова.

После этой победы команда Билла Питерса занимает пятое место в Восточной конференции. Следующую игру "Автомобилист" проведет 11 октября в Балашихе против действующего обладателя Кубка Гагарина – омского "Авангарда".

Напомним, что на эту выездную серию уральский клуб отправился сразу без трех травмированных нападающих.

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"Автомобилист" одержал волевую победу над "Нефтехимиком" в первом матче выездной серии

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Теги: Автомобилист, Нефтехимик, выезд, победа



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