В Калининградской области упал самодельный самолет, пилот в больнице

Транспортные следователи начали проверку по факту жесткой посадки самодельного летательного аппарата в поселке Дунаевка, что в Калининградской области.

Как сообщили Накануне.RU в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, днем 9 октября с необорудованного участка местности в районе поселка Дунаевка Зеленоградского района мужчина 1937 года рождения осуществил взлет на самодельном летательном аппарате.

Спустя несколько минут после взлета он совершил жесткую посадку. Как уточнили в следствии, пожилой пилот, управлявший летательным аппаратом, сейчас находится в медицинском учреждении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия, также опрошен очевидец произошедшего инцидента.