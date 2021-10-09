09 Октября 2021
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Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

"Били кулаками и ногами": в СК раскрыли подробности дедовщины в хабаровской части

В Следственном комитете рассказали об обстоятельствах уголовного дела хабаровских военных, подозреваемых в избиении и вымогательстве. Сейчас выясняются все обстоятельства дедовщины в части.
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Как сообщили Накануне.RU в СК РФ, дело возбуждено в отношении Исмаила Магомедова, Шамиля Тарчокова и Рената Гашимова. Им вменяются статьи УК "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, сопряженное с насилием группой лиц по предварительному сговору" и "Вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия".

"В первых числах октября рядовые Магомедов и Тарчоков, проходящие военную службу по призыву в одной из воинских частей, по надуманному основанию, выразившемуся в неисполнении, по их мнению, рядовым Исламом Алиевым ограничений, установленных военной службой, и желая проучить его, нанесли ему в общей сложности несколько десятков ударов кулаками и ногами по телу. После этого Магомедов и военнослужащий этой же части рядовой Гашимов, решив воспользоваться сложившимся положением, потребовали от Алиева передать им 20 тысяч рублей, а также имеющийся у него мобильный телефон. Желая подавить волю потерпевшего к сопротивлению, Гашимов и Магомедов нанесли ему еще несколько ударов руками и ногами. Только вмешательство других военнослужащих остановило правонарушителей от дальнейших активных действий", - рассказали в СКР.

Как отметили в ведомстве, в ходе предварительного следствия Тарчоков признал свою вину и уже дал признательные показания. Гашимов и Магомедов вины не признали и были задержаны. В отношении последних в Бикинский гарнизонный военный суд уже направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

В СКР уточнили, что предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

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"Били кулаками и ногами": в СК раскрыли подробности дедовщины в хабаровской части

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Теги: дедовщина, армия, дело, СК



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