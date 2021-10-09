Футболист "Динамо" покинул сборную России из-за травмы

Полузащитник московского "Динамо" Денис Макаров покинул расположение сборной России по футболу.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, игрок уехал из команды из-за небольшого повреждения.

"В связи с выявленным у Дениса Макарова микроповреждением мышцы голени тренерским и медицинским штабами принято решение о досрочном возвращении футболиста в расположение клуба", - прокомментировал ситуацию старший врач национальной команды Владимир Хайтин.

Стоит отметить, что в сборной остались еще два игрока "Динамо" – полузащитники Арсен Захарян и Даниил Фомин.

Напомним, в пятницу сборная России провела матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии. Игра состоялась на стадионе "Казань-Арена" и завершилась со счетом 1:0 в пользу России.

Следующую встречу подопечные Валерия Карпина проведут в ближайший понедельник, 11 октября. Соперником будет команда Словении, встреча состоится в Мариборе.