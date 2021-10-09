Искоренили дедовщину? Хабаровскую часть проверяют после избиения солдата

Прокуратура выясняет обстоятельства избиения военнослужащего одной из воинских частей Хабаровского края.

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Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, по факту инцидента проводится проверка. Военным прокурорам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, а также условия, которые к нему привели. Кроме этого, будет дана оценка соблюдению норм законодательства о воинской обязанности и военной службе.

Как уточнили в ведовстве, все произошло в начале октября в воинской части в городе Бикине Хабаровского края Восточного военного округа. Уже возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, совершенное группой лиц" и "Вымогательство группой лиц с применением насилия".

"По предварительной информации, трое рядовых в расположении батальона материального обеспечения части избивали сослуживца, вымогая у него смартфон одной из последних моделей и 20 тысяч рублей", - рассказали в прокуратуре.

Двое подозреваемых уже задержаны, решается вопрос о мере пресечения для них. А в отношении третьего продолжаются проверочные мероприятия.

Напомним, в августе прошлого года в Минобороны заявляли о полном искоренении дедовщины в российской армии.