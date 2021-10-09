Российские власти готовятся национализировать крупное предприятие по производству редкоземельных металлов

Генпрокуратура РФ потребовала обратить в пользу государства акции, принадлежащие четырем акционерам-физлицам ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край). Иск подан в Арбитражный суд Пермского края.

В частности, заместитель генпрокурора просит истребовать из чужого незаконного владения суммарно 89,5% акций АО, принадлежащих Сергею Кирпичеву (15,45% акций), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%, находятся в залоге у Кондрашева).

Требования Генпрокуратуры мотивированы тем, что "приватизация СМЗ в период 1992-1996 годов была проведена с нарушением действующего на тот момент законодательства, и государственное имущество выбыло из собственности РФ помимо ее воли и находится в настоящее время в чужом незаконном владении".

Суд принял иск к производству 4 октября, назначил судебное заседание на 18 ноября, привлек в качестве третьих лиц ФАС России и СМЗ.

Телеграм-канал "Банкста" отмечает, что фактически российские власти готовятся отменить итоги приватизации 90х, чтобы национализировать единственное в стране крупное предприятие по производству редкоземельных металлов. Построенное при Сталине предприятие является старейшим действующим магниевым заводом в мире, а также производит ниобий, тантал и титановую губку.