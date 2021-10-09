Российские власти готовятся национализировать крупное предприятие по производству редкоземельных металлов

09 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Пермский край
Генеральная прокуратура, генпрокуратура (2018) | Фото: nakanune.ru

Российские власти готовятся национализировать крупное предприятие по производству редкоземельных металлов

Генпрокуратура РФ потребовала обратить в пользу государства акции, принадлежащие четырем акционерам-физлицам ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край). Иск подан в Арбитражный суд Пермского края. 

В частности, заместитель генпрокурора просит истребовать из чужого незаконного владения суммарно 89,5% акций АО, принадлежащих Сергею Кирпичеву (15,45% акций), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%, находятся в залоге у Кондрашева).

Требования Генпрокуратуры мотивированы тем, что "приватизация СМЗ в период 1992-1996 годов была проведена с нарушением действующего на тот момент законодательства, и государственное имущество выбыло из собственности РФ помимо ее воли и находится в настоящее время в чужом незаконном владении".

Суд принял иск к производству 4 октября, назначил судебное заседание на 18 ноября, привлек в качестве третьих лиц ФАС России и СМЗ.

Телеграм-канал "Банкста" отмечает, что фактически российские власти готовятся отменить итоги приватизации 90х, чтобы национализировать единственное в стране крупное предприятие по производству редкоземельных металлов. Построенное при Сталине предприятие является старейшим действующим магниевым заводом в мире, а также производит ниобий, тантал и титановую губку.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Российские власти готовятся национализировать крупное предприятие по производству редкоземельных металлов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Соликамский магниевый завод, национализация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети