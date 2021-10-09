09 Октября 2021
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Общество В России Москва
Марина Ракова (2021) | Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Экс-вице-президент Сбера в камере оказалась в "унизительном положении"

Бывшая вице-президент Сбербанка и экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова оказалась в одной камере с рецидивисткой, которая демонстрирует занимавшей высокие посты арестантке приемы ближнего боя.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева в Facebook рассказала, что в изоляторе арестованная по делу о мошенничестве оказалась "в унизительном положении". Ее на время поместили в камеру с обвиняемой в тяжких преступлениях, которая 26 лет провела в тюрьме, а первый срок получила за убийство полицейского.

Меркачева приводит в беседе с МК рассказ Раковой о сокамернице: "Она абсолютно вся была в татуировках. Пять часов она рассказывала мне страшные вещи. Это было такое полное погружение в неведомую мне раньше криминальную жизнь".

Также сокамерница демонстрировала ей приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом.

Об уголовном деле в отношении Раковой стало известно 29 сентября. Следствие подозревает фальсификацию отчетности и хищение более 50 млн руб. 30 сентября Тверской райсуд Москвы должен был избрать меру пресечения для вице-президента Сбербанка, однако Ракова не явилась на допрос, выключила телефоны и уехала из дома.

СМИ писали, что Ракова могла скрыться от следствия при помощи своего давнего знакомого, бывшего сотрудника Фонда развития новых форм образования. Пара, возможно, пыталась выехать на Украину, считают оперативники.

6 октября Ракова сама пришла в полицию после того, как те задержали ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он как раз и работал в Фонде, где Ракова сама была гендиректором и помогала в бытность замминистра. По данным следствия, женщина могла помогать Фонду получать средства из бюджета на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила, что отчеты о выполнении обязательств по этой программе были фальсифицированы.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что Ракова была уволена с поста вице-президента 4 октября "в соответствиями с действующими нормами трудового законодательства". В кредитной организации она занимала пост руководителя дивизиона "Цифровые платформы образования".

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Экс-вице-президент Сбера в камере оказалась в "унизительном положении"

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Теги: Марина Ракова, сбербанк



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