Полиция нашла метанол в спиртном, которым массово отравились в Оренбургской области

Полицейские из экспертно-криминалистических подразделений МВД по Оренбургской области проводят исследования спиртосодержащей продукции, изъятой после отравления жителей региона контрафактным алкоголем.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД, на складах и в продовольственных магазинах региона была изъята спиртосодержащая продукция в стеклянных и пластиковых бутылках, а также пустая тара. В данный момент в некоторых изъятых пробах обнаружен метанол.

Напомним, что число жертв отравления суррогатным алкоголем в одном из поселков Оренбургской области выросло с 18 до 21. Пострадавших тоже стало больше.