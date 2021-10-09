09 Октября 2021
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Происшествия Приволжский ФО В России
подпольный алкогольный цех (2019) | Фото: В.Н. Горелых

Полиция нашла метанол в спиртном, которым массово отравились в Оренбургской области

Полицейские из экспертно-криминалистических подразделений МВД по Оренбургской области проводят исследования спиртосодержащей продукции, изъятой после отравления жителей региона контрафактным алкоголем.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД, на складах и в продовольственных магазинах региона была изъята спиртосодержащая продукция в стеклянных и пластиковых бутылках, а также пустая тара. В данный момент в некоторых изъятых пробах обнаружен метанол.

Напомним, что число жертв отравления суррогатным алкоголем в одном из поселков Оренбургской области выросло с 18 до 21. Пострадавших тоже стало больше.

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Полиция нашла метанол в спиртном, которым массово отравились в Оренбургской области

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Теги: алкоголь, полиция, метанол, Оренбург



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