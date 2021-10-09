09 Октября 2021
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Наука и техника В России
Киноэкипаж МКС. (2021) | Фото: Роскосмос

Рогозин о состоянии космического "киноэкипажа": Полет нормальный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что состояние экипажа Международной космической станции, где идут съемки фильма "Вызов", хорошее.

"Поздно вечером провели очередной сеанс видеосвязи с экипажем "Вызова" на МКС. Врачи отмечают хорошее состояние здоровья участников космического полета. Полет нормальный, работают по заранее утвержденной программе", - рассказал Рогозин сегодня у себя в Твиттере.

Напомним, первый в истории космический "киноэкипаж" стартовал на "Союзе" к МКС на этой неделе. При этом "Союз" с "киноэкипажем" не смог автоматически состыковаться с космической станцией.

Позже актриса Юлия Пересильд поделилась своими впечатлениями от полета на МКС.

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Рогозин о состоянии космического "киноэкипажа": Полет нормальный

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Теги: Рогозин, Пересильд, фильм, Вызов



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