Рогозин о состоянии космического "киноэкипажа": Полет нормальный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что состояние экипажа Международной космической станции, где идут съемки фильма "Вызов", хорошее.

"Поздно вечером провели очередной сеанс видеосвязи с экипажем "Вызова" на МКС. Врачи отмечают хорошее состояние здоровья участников космического полета. Полет нормальный, работают по заранее утвержденной программе", - рассказал Рогозин сегодня у себя в Твиттере.

Напомним, первый в истории космический "киноэкипаж" стартовал на "Союзе" к МКС на этой неделе. При этом "Союз" с "киноэкипажем" не смог автоматически состыковаться с космической станцией.

Позже актриса Юлия Пересильд поделилась своими впечатлениями от полета на МКС.