Свердловская область обновила "коронавирусные" антирекорды

В Свердловской области новые антирекорды по заболеваемости коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, за минувшие сутки на Среднем Урале зафиксирован 551 новый случай коронавируса. От болезни скончались 48 человек. Это рекордные показатели в регионе с начала пандемии.

Всего же в Свердловской области коронавирус подтвердился у 143 тысяч 763 человек. Из них 6 тысяч 687 скончались.

Напомним, что с этой недели на Среднем Урале постановлением главного санитарного врача введена обязательная вакцинация от ковида для работников отдельных сфер деятельности. Также стало известно, что иностранцев в Свердловской области начнут бесплатно прививать от коронавируса.