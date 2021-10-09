РФС сравнил Сафонова со стеной в матче против Словакии

Российский футбольный союз с юмором отреагировал на игру голкипера национальной команды Матвея Сафонова в матче против сборной Словакии.

Напомним, встреча отборочного турнира чемпионата мира-2022 состоялась в пятницу на стадионе "Казань-Арена" и завершилась со счетом 1:0 в пользу России. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота отправил словацкий игрок Милан Шкриньяр.

Сафонов в этой игре отлично проявил себя, в первом тайме потащив хороший удар в девятку от футболиста сборной Словакии. По итогам матча Матвей оставил свои ворота в неприкосновенности и помог российской команде набрать важнейшие три очка.

Сегодня официальный Твиттер РФС опубликовал фото голкипера рядом с кирпичной стеной, намекая на надежность вратаря.

Напомним, следующую игру сборная России проведет в ближайший понедельник, 11 октября. Соперником команды Валерия Карпина будет команда Словении. Встреча состоится в Мариборе.