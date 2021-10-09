09 Октября 2021
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Происшествия Тюменская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Тюменской области в частном доме рванул газ: погиб 13-летний ребенок

Прокуратура начала проверку после гибели подростка в Омутинском районе Тюменской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональном надзорном ведомстве, вечером 8 октября в селе Ситниково в частном доме с газовым отоплением произошел хлопок газа и начался пожар, в котором погиб 13-летний ребенок. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Сейчас прокуратура проверяет исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности. Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Тюменской области, ЧП произошло на улице Мира. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление точной причины очага хлопка газа. Выясняются и обстоятельства гибели ребенка. По делу уже назначены необходимые экспертизы.

Как сообщало Накануне.RU, ранее прокуратуру просили разобраться с проблемой оказания должной медицинской помощи в тюменском селе Велижаны.

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В Тюменской области в частном доме рванул газ: погиб 13-летний ребенок

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Теги: газ, прокуратура, проверка



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