В Тюменской области в частном доме рванул газ: погиб 13-летний ребенок

Прокуратура начала проверку после гибели подростка в Омутинском районе Тюменской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональном надзорном ведомстве, вечером 8 октября в селе Ситниково в частном доме с газовым отоплением произошел хлопок газа и начался пожар, в котором погиб 13-летний ребенок. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Сейчас прокуратура проверяет исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности. Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Тюменской области, ЧП произошло на улице Мира. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление точной причины очага хлопка газа. Выясняются и обстоятельства гибели ребенка. По делу уже назначены необходимые экспертизы.

Как сообщало Накануне.RU, ранее прокуратуру просили разобраться с проблемой оказания должной медицинской помощи в тюменском селе Велижаны.