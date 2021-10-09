В "Мосинжпроекте" рассказали о планах строительства наземного метро в Екатеринбурге

Заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса АО "Мосинжпроект" Антон Жиганов рассказал о ближайших планах по реализации строительства наземного метро в Екатеринбурге.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между администрацией города и московским предприятием было подписано на этой неделе в рамках международного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, по словам Жиганова, задача холдинга в рамках заключенного соглашения состоит в совместной работе в сфере комплексного развития города с интеграцией мультимодальной транспортной инфраструктуры.

"Увязка всех элементов транспортной инфраструктуры Екатеринбурга в единую сеть имеет большой потенциал для развития как самого города, так и всей Екатеринбургской агломерации. Для начала необходимо создать систему взаимодействия между всеми участниками рабочего процесса и выработать план дальнейших действий. На первом этапе специалисты "Мосинжпроект" и представители администрации Екатеринбурга сформируют рабочие группы по направлениям сотрудничества", - рассказал он.

Напомним, что "дорожные карты" по проекту "наземного метро" в Екатеринбурге должны появиться уже к ноябрю.