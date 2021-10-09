В "Мосинжпроекте" рассказали о планах строительства наземного метро в Екатеринбурге

09 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область Москва
Скоростной поезд &quot;Ласточка&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

В "Мосинжпроекте" рассказали о планах строительства наземного метро в Екатеринбурге

Заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса АО "Мосинжпроект" Антон Жиганов рассказал о ближайших планах по реализации строительства наземного метро в Екатеринбурге.
Читайте также:

Напомним, соглашение о сотрудничестве между администрацией города и московским предприятием было подписано на этой неделе в рамках международного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, по словам Жиганова, задача холдинга в рамках заключенного соглашения состоит в совместной работе в сфере комплексного развития города с интеграцией мультимодальной транспортной инфраструктуры.

"Увязка всех элементов транспортной инфраструктуры Екатеринбурга в единую сеть имеет большой потенциал для развития как самого города, так и всей Екатеринбургской агломерации. Для начала необходимо создать систему взаимодействия между всеми участниками рабочего процесса и выработать план дальнейших действий. На первом этапе специалисты "Мосинжпроект" и представители администрации Екатеринбурга сформируют рабочие группы по направлениям сотрудничества", - рассказал он.

Напомним, что "дорожные карты" по проекту "наземного метро" в Екатеринбурге должны появиться уже к ноябрю.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В "Мосинжпроекте" рассказали о планах строительства наземного метро в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: наземное метро, планы, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.10.2021 12:05 Мск Созданием "наземного метро" в Екатеринбурге займется московская компания
Ранее 19.08.2021 13:58 Мск "Дорожные карты" по проекту "наземного метро" в Екатеринбурге должны появиться к ноябрю
Ранее 21.07.2021 15:30 Мск Перспективы "наземного метро" в Екатеринбурге обсудили в Москве
Ранее 23.12.2020 13:52 Мск СвЖД продолжает работу над созданием аналога наземного метро в Екатеринбурге


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети