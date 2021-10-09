09 Октября 2021
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Политика В России За рубежом
Коллаж, Россия, США, белоголовый орлан, бурый медведь (2021) | Фото: Накануне.RU

В МИД объявили, что Нуланд посетит Россию 11 октября

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетит Россию в октябре. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, в Москве "запланированы ее переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах".

Напомним, в сентябре сообщалось, что Москва и Вашингтон согласовывают приезд Нуланд в Россию.

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В МИД объявили, что Нуланд посетит Россию 11 октября

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Теги: Нуланд, МИД, визит, Россия



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Ранее 17.09.2021 12:35 Мск Москва и Вашингтон согласовывают приезд в Россию Нуланд


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