В МИД объявили, что Нуланд посетит Россию 11 октября

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетит Россию в октябре. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, в Москве "запланированы ее переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах".

Напомним, в сентябре сообщалось, что Москва и Вашингтон согласовывают приезд Нуланд в Россию.