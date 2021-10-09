Фигурантам дела о нападении в московском метро предъявлено обвинение по двум статьям

Следственный комитет предъявил обвинение по делу о нападении на молодого человека в московском метрополитене.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко, Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву и Гасану Залибекову вменяются статьи УК РФ "Покушение на убийство" и "Угроза применения насилия в отношении представителей власти".

"По данным следствия, 4 октября Ханмагомедов, Мусалаев и Залибеков, находясь в вагоне поезда московского метрополитена, нецензурно выражались в адрес присутствовавших женщин и угрожали применением в отношении них насилия. Находившийся рядом молодой человек сделал им замечание и попросил прекратить хулиганские действия. После этого обвиняемые начали его избивать, а когда потерпевший упал на пол, Ханмагомедов и Мусалаев продолжили умышленно наносить ему удары ногами по голове с целью причинения смерти. Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение", - рассказала Петренко.

После расправы все трое пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции за пределами станции. При этом один из них хотел лезвием канцелярского ножа нанести травмы правоохранителям, а другой распылил в их сторону перцовый баллончик.

"В рамках уголовного дела допрашиваются свидетели произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия", - добавила представитель СКР.

Ранее сообщалось, что напавшие на пассажира в московском метро дагестанцы помещены в карцер.