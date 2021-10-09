09 Октября 2021
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Валерий Карпин (2021) | Фото: twitter.com/TeamRussia

Карпин о матче со Словакией: Была команда, которая умирала на поле

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии.
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Напомним, игра состоялась в пятницу на стадионе "Казань-Арена" и завершилась со счетом 1:0 в пользу России. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота отправил словацкий игрок Милан Шкриньяр.

Как заявил Карпин после матча, в первом тайме у его команды не получалось ничего, прежде всего то, что связанно с прессингом.

"В первую очередь, не получилась игра с мячом: когда тебе приходится только бегать и отбирать мяч, то быстро устаешь. С чем связано такое большое количество потерь – пока вопрос, на который у меня нет ответа. Бывают дни, когда ничего не получается у команды. Результат был в первом тайме в нашу пользу. Раз не получается в атаке, то решили обезопасить свои ворота: перестроились на 5-4-1 и доиграли, слава богу, до нужного результата", - приводит слова тренера официальный сайт Российского футбольного союза.

Специалист признался, что доволен самоотдачей и самоотверженностью своих футболистов.

"Была команда, которая умирала на поле. Все были друг за друга", - отметил Валерий Карпин.

Следующую игру сборная России проведет в ближайший понедельник, 11 октября. Соперником будет команда Словении, встреча состоится в Мариборе.

Напомним, что в российскую команду был впервые вызван защитник екатеринбургского "Урала" Арсен Адамов. В матче со словаками игрок участия не принимал и остался на скамейке запасных.

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Карпин о матче со Словакией: Была команда, которая умирала на поле

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Теги: Карпин, Россия, Словакия, футбол



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