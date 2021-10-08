Путин поручил провести заседание Совета по развитию физкультуры и спорта по Универсиаде в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин поручил провести заседание Совета по развитию физкультуры и спорта по Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Сделать это необходимо до 30 апреля 2022 г.

"Администрации президента совместно с правительством Российской Федерации при участии правительства Свердловской области обеспечить подготовку и проведение заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта по вопросам дальнейшего развития массового спорта и подготовки к проведению Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручения назначены вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник главы государства Игорь Левитин.