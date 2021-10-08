В Саратовской области чиновница обвинила блогера в изнасиловании несовершеннолетней девушки

В Саратовской области чиновница из районной администрации обвинила 22-летнего блогера Максима Макарова в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает Mash со ссылкой на блогера.

По словам блогера, якобы в августе он пришел на прием к замглавы района Елене Шараевской и расспрашивал о замусоренности Хвалынска, записывая разговор на видеокамеру. После этого, по данным местных СМИ, ему якобы начали поступать угрозы, и препятствовать в посещении различных мероприятий. А 28 сентября блогеру поступил звонок из полиции во время которого ему сообщили, что его обвиняют в том, что 15-летняя девочка якобы была им изнасилована. Она забеременела, наглоталась из-за этого таблеток и попала в реанимацию.

Сообщается, что якобы, девочка действительно предпринимала попытку суицида, но по другой причине. О том, что она потерпевшая, девушка узнала от полиции и была шокирована. Девушка оказалась девственницей.

"Просто сначала говорили о беременности, но потом мне позвонили из полиции и прочитали заявление от Елены Шараевской, в котором было указано, что у нас был половой контакт с Максимом.Начнем с того, что это все обошло стороной мою маму. Шараевская вообще не предупреждая моих родителей, не сообщая вообще об этой информации, она просто написала заявление в полицию, обходя стороной вообще мою семью. Потом мама, мое отношение, это бы максимальный шок, потому что это осквернение меня, потому что это все распространилось на весь город и мне, естественно, неприятно", - приводит Mash слова девушки. Сообщается также, что якобы девушке предлагают за 350 тыс. руб. дать обвинительные показания.

Родители девушки готовят ответное заявление, чтобы взыскать моральный ущерб.

Комментариев от администрации города по ситуации нет.