09 Октября 2021
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рефтинский стела (2007) | Фото: Накануне.ru

Рефтинский попал в рейтинг основных городов-загрязнителей

Поселок городского типа Рефтинский попал в экологический рейтинг основных городов-загрязнителей на территории России. Об этом на своей личной странице в Instagram сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, передает корреспондент Накануне.RU.

Рефтинский находится на пятом месте. В рейтинг городов вошли также Норильск, Череповец, Новокузнецк, Липецк, Междуреченск, Магнитогорск, Воркута, Уфа и Ангарск.

"Распределение мест в рейтинге достаточно точно показывает концентрацию крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических компаний, использующих грязные виды топлива", - сообщила Радионова.

По ее словам, в самых загрязненных районах находятся предприятия "Русал", "Норникель", "СУЭК-Кузбасс", "Мечел", "Евраз", группа компаний "Сибантрацит", "Газпром нефть", ПАО "Лукойл", ПАО "НК "Роснефть" и другие.

По словам главы Росприроднадзора, во время проверок предприятия по отдельности обычно укладываются в нормативы по выбросам. Однако несколько предприятий на одной территории дают сильное загрязнение. По словам Радионовой, необходимо менять законы.

"Это пробел в законодательстве. Нет методики расчетов совокупной нагрузки предприятий. Кроме того, мониторинг источников выбросов должен быть постоянным, а не только во время проверок", - заявила она.

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Рефтинский попал в рейтинг основных городов-загрязнителей

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Теги: рейтинг городов-загрязнителей, Рефтинский, Росприроднадзор, Светлана Радионова



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