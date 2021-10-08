Рефтинский попал в рейтинг основных городов-загрязнителей

Поселок городского типа Рефтинский попал в экологический рейтинг основных городов-загрязнителей на территории России. Об этом на своей личной странице в Instagram сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, передает корреспондент Накануне.RU.

Рефтинский находится на пятом месте. В рейтинг городов вошли также Норильск, Череповец, Новокузнецк, Липецк, Междуреченск, Магнитогорск, Воркута, Уфа и Ангарск.

"Распределение мест в рейтинге достаточно точно показывает концентрацию крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических компаний, использующих грязные виды топлива", - сообщила Радионова.

По ее словам, в самых загрязненных районах находятся предприятия "Русал", "Норникель", "СУЭК-Кузбасс", "Мечел", "Евраз", группа компаний "Сибантрацит", "Газпром нефть", ПАО "Лукойл", ПАО "НК "Роснефть" и другие.

По словам главы Росприроднадзора, во время проверок предприятия по отдельности обычно укладываются в нормативы по выбросам. Однако несколько предприятий на одной территории дают сильное загрязнение. По словам Радионовой, необходимо менять законы.

"Это пробел в законодательстве. Нет методики расчетов совокупной нагрузки предприятий. Кроме того, мониторинг источников выбросов должен быть постоянным, а не только во время проверок", - заявила она.