В Югре вводят обязательную вакцинацию против коронавируса

08 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

В Югре вводят обязательную вакцинацию против коронавируса

В связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в Югре остается крайне тяжелой, управление Роспотребнадзора Югры приняло решение о введении обязательной вакцинации для определенных категорий граждан. Об этом сообщает Sitv.ru со ссылкой на постановление главы окружного Роспотребнадзора Майи Соловьевой.

Согласно постановлению главного санитарного врача, прививку от коронавируса обязаны поставить сотрудники медучреждений, сферы образования (в том числе и сотрудники учреждений физкультуры и спорта), работники транспорта, коммунальной сферы, сферы обслуживания населения (сотрудники банков, ресторанов, кафе, гостиниц, парикмахерских и т.д.), работники учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений, а также вахтовые работники.

Кроме того, отныне прививаться должны будут люди с хроническими заболеваниями, призывники, люди старше 60 лет и трудовые мигранты.

В постановлении оговорено, что в ближайшее время работодатели должны будут подготовить список сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации, а в медучреждениях — организовать иммунизацию.

Свободный коечный фонд сократился до 33,9% при нормативном 50%. Недельная заболеваемость внебольничными пневмониями превышает среднемноголетний уровень в 3,4 раза.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня обязательную вакцинацию ввели также на Ямале.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Югре вводят обязательную вакцинацию против коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, обязательная вакцинация, рабочие, сотрудники, вахтовики



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети