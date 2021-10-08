В Югре вводят обязательную вакцинацию против коронавируса

В связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в Югре остается крайне тяжелой, управление Роспотребнадзора Югры приняло решение о введении обязательной вакцинации для определенных категорий граждан. Об этом сообщает Sitv.ru со ссылкой на постановление главы окружного Роспотребнадзора Майи Соловьевой.

Согласно постановлению главного санитарного врача, прививку от коронавируса обязаны поставить сотрудники медучреждений, сферы образования (в том числе и сотрудники учреждений физкультуры и спорта), работники транспорта, коммунальной сферы, сферы обслуживания населения (сотрудники банков, ресторанов, кафе, гостиниц, парикмахерских и т.д.), работники учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений, а также вахтовые работники.

Кроме того, отныне прививаться должны будут люди с хроническими заболеваниями, призывники, люди старше 60 лет и трудовые мигранты.



В постановлении оговорено, что в ближайшее время работодатели должны будут подготовить список сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации, а в медучреждениях — организовать иммунизацию.

Свободный коечный фонд сократился до 33,9% при нормативном 50%. Недельная заболеваемость внебольничными пневмониями превышает среднемноголетний уровень в 3,4 раза.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня обязательную вакцинацию ввели также на Ямале.