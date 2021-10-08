08 Октября 2021
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Происшествия Приволжский ФО
(2019) | Фото: 66.мвд.рф, Горелых В.Н.

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 21

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в одном из поселков Оренбургской области выросло с 18 до 21. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.

Пострадавших тоже стало больше. По информации минздрава, число пострадавших увеличилось до 49 человек.

Ранее сообщалось, что пятеро детей остались сиротами после смерти их родителей, отравившихся суррогатным алкоголем. По делу об отравлении задержали шесть человек.

Среди них местная жительница, предположительно сбывавшая контрафактный алкоголь – у нее изъяты 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

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Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 21

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Теги: отравление, суррогатный алкоголь, следствие, уголовное дело



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