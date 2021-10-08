"ПИК" оценивает ущерб от действий бывшего вице-президента компании в 100 млн рублей

Стали известны подробности задержания по делу о мошенничестве бывшего вице-президента ГК "ПИК" Александра Лефеля.

Ранее в "ГК Самолет", где Лефель сейчас занимает должность директора по развитию, открестились от ситуации, заметив, что дело относится к времени работы топ-менеджера в "ПИК".

В "ПИК" же заявили, что сами инициировали уголовное преследование бывшего вице-президента. Ущерб от его действий девелопер оценивает в 100 млн руб., передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу застройщика.

"Сотрудниками службы безопасности компании установлены факты злоупотреблений со стороны Лефеля в период 2017-2018 годов при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядной организацией на строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге", - заявил представитель компании.

По его словам, обнаружены факты мошеннического расходования денежных средств компании, в том числе денег дольщиков на стадии нулевого цикла.