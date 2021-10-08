08 Октября 2021
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Ремонт дороги, Ленина, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске за счет сэкономленных средств отремонтировали дороги

В Нижневартовске помимо запланированных работ по ремонту дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали два дополнительных участка, сообщили Накануне.RU в администрации Нижневартовска.

Сделать это удалось за счет сэкономленных средств, сообщил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации города Сергей Сериков.

"По итогам аукционов сложилась экономия финансовых средств – около 27 млн рублей. Они направлены на обновление двух городских дорог общей протяженностью около одного километра. На улицах Маршала Жукова и Кузоваткина. Оба объекта будут сданы до 31 октября", - прокомментировал замглавы.

Так, на участке улицы Кузоваткина (от улицы Мира до улицы Северной), протяженность которой 370 метров, ведутся работы по укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия и обустройству обочин. На сегодняшний день подрядной организацией "ПремьерДорСтрой" выполнены работы по фрезерованию, ямочный ремонт и устройство выравнивающего слоя. Готовность объекта – 60%.

На отрезке улицы Маршала Жукова (от улицы Северной до улицы Зимней) подрядчик "Нижневартовскдорсервис" приступил к выполнению работ. На данный момент на участке протяженностью 540 метров выполнено 95% от всего объема работ: фрезерование, ямочный ремонт, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия и обочины. Осталось оборудовать пандусы.

Добавим, нацпроект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Нижневартовске с 2019 года. За это время было отремонтировано более 40 километров дорожного покрытия. Реализация нацпроектов на территории округа находится на постоянном контроле губернатора Югры Натальи Комаровой.

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В Нижневартовске за счет сэкономленных средств отремонтировали дороги

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Теги: деньги, дороги, экономия



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