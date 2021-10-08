22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

22-летняя Айшат Кадырова, старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, возглавила республиканское министерство культуры, об этом сообщил спикер парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.

Карьера девушки стремительна: только год назад Айшат стала заместителем министра в этом же ведомстве. "Для меня и для всей сферы культуры такое назначение - за честь и гордость! Айшат Рамзановна, несмотря на свой молодой возраст, многие годы активно участвует в жизни творческих коллективов нашей республики, обеспечивая всем необходимым танцевальные, музыкальные и театральные коллективы", - написал тогда в Instagram министр культуры Хож-Бауди Дааев. Сегодня Айшат заняла его место.

Ольга Бузова рекламирует платье от Айшат Кадыровой.

Юная чиновница совмещает карьеру с браком. В 18 лет она вышла замуж. Журнал Tatler тогда писал, что зять Кадырова лишь на год моложе своей супруги, "он сын погибшего друга отца [Рамзана Кадырова], его одноклассника, и вообще отличный парень". До свадьбы Айшат и ее избранник были знакомы две недели.

Айшат стала известна благодаря тому, что создала и возглавила модный дом Firdaws, он специализируется на создании женской мусульманской одежды. В какой-то момент пиар у Firdaws был очень активный: все Instagram-звезды одевались у Айшат, а десант отечественного шоу-бизнеса постоянно высаживался в Грозном, где после презентаций коллекций (по целомудренности едва ли совместимых с образами приглашаемых звезд) отплясывал лезгинку.