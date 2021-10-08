Центр реабилитации и долечивания онкобольных детей построят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге построят центр реабилитации и долечивания онкобольных детей. Срок реализации проекта — 2023 год.

В 2023 году в Екатеринбурге построят детский пансионат долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии. Финансирование возьмут на себя сразу несколько представителей бизнеса — стоимость проекта 300 млн рублей.

Сегодня в штаб-квартире «Русской медной компании» соглашение о строительстве подписали председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин, директор ООО «Принцип» Геннадий Черных, генеральный директор ООО СЗ «Ривьера Инвест» Валерий Малышев, директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров, и.о. главного врача ОДКБ Олег Аверьянов и президент фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова. В церемонии также приняли участие владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

«Пансионат позволит быстрее выписывать детей из онкоцентра, при этом оставлять их под профессиональным медицинским наблюдением. Эта возможность поможет увеличить пропускную способность на 40%, то есть гораздо больше детей получат необходимое лечение», — говорит Олег Аверьянов.

Четырехэтажный пансионат появится на территории Областной детской клинической больницы и позволит увеличить количество детей, которым будет оказываться современная медицинская поддержка, с двух до четырех тысяч. Медицинский центр дополнит уже существующую инфраструктуру и даст возможность оказывать полный спектр услуг при лечении детской онкологии и гематологии: догоспитальный этап, диагностику и лечение, долечивание и реабилитацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

В новом здании на 4200 кв.м. будет размещено 36 комнат «Мать и дитя», 6 двухместных палат дневного стационара, процедурные кабинеты, игровые и обучающие комнаты, а также зона психологической помощи. Планируется, что пансионат начнет свою работу в 2023 году и будет принимать детей не только Уральского федерального округа, но и Дальневосточного, и Новосибирского. В России есть только одна аналогичная клиника — в Москве.