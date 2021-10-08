Пятеро детей остались сиротами из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области

Пятеро детей остались сиротами после смерти их родителей, отравившихся суррогатным алкоголем в одном из поселков Оренбургской области, посчитали в местной администрации.

Между тем, силовики задержали еще трех фигурантов уголовных дел об отравлении (всего возбуждено шесть дел). Среди них местная жительница, предположительно сбывавшая контрафактный алкоголь – у нее изъяты 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

"Кроме того, в настоящее время проводится задержание двоих жителей города Орска в возрасте 35-ти и 34-х лет, приходящимися родственниками основному фигуранту дела, и, по версии следствия, причастные к организации массового производства и распространения опасной для жизни и здоровья граждан спиртосодержащей жидкости", - сообщили в Следственном комитете.

В итоге по делу задержаны уже шесть человек.

Всего от отравления пострадали 37 человек, 18 из них скончались, остальные госпитализированы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Оренбургской области.