08 Октября 2021
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турнир ММА, Екатеринбург, Иван Штырков, Джеронимо Дос Сантос (2018) | Фото: Накануне.RU

Бойцы со всей России прибыли в Екатеринбург для сражения за контракт с RCC

В Екатеринбург приехали бойцы со всей России и соседних стран. Их ждет битва за контракт с российской организацией RCC.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики РМК, "Путь в RCC" - это возможность для спортсменов от 18 до 25 лет даже без профессионального опыта и менеджеров начать строить профессиональную карьеру в смешанных единоборствах. Лучшие участники пройдут через серию отборочных турниров, чтобы в итоге подписать контракт с лигой на несколько боев.

Из 80 человек, которые прошли во второй этап отборочного турнира "Путь в RCC", до столицы Урала доехали только 53. В числе тех, кто выйдет в клетку, есть несколько участников первого сезона, а финалисты проекта Роман Мухамедшин и Илья Ерастов и вовсе привезли по несколько бойцов из своих команд. Еще одним претендентом станет Игорь Крылов, брат бойца UFC Никиты Крылова. Он будет драться в дивизионе полулегкого веса.

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Также впервые в истории проекта отбор пройдет в тяжелой категории свыше 93 кг. В первом сезоне заявок в этом весе практически не было, поэтому тогда отбор шел только в шести дивизионах.

Сегодня в 20.00 в Екатеринбурге пройдет жеребьевка участников. А в воскресенье состоится первый день соревнований и пройдут четвертьфинальные поединки.

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Бойцы со всей России прибыли в Екатеринбург для сражения за контракт с RCC

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Теги: бойцы, RCC, турнир, контракт



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