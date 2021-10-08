08 Октября 2021
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Политика
Приложения соцсетей. (2021) | Фото:Накануне.RU

На странице депутата Югорска от КПРФ в соцсетях опубликовали цитату Гитлера

В Югорске на личной странице депутата городской думы Марины Васильевой в социальной сети "ВКонтакте" появилась цитата Адольфа Гитлера, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом интернет-пользователь на условиях анонимности сообщил в группе "Подслушано в Югорске". Автор сообщил, что депутат разместила цитату из запрещенной книги, признанной экстремистской.

В качестве доказательства подписчик группы приводит видеозапись страницы депутата, на которой действительно можно увидеть цитату фюрера.

"Если бы люди знали, что недавно избранный депутат будет пропагандировать фашизм, они бы ни за что не отдали за нее голоса. Как теперь смотреть в глаза ветеранам?", - возмутился интернет-пользователь.

Сама депутат утверждает, что ее взломали.

"Искажена личная информация и фото, идет рассылка сообщений от меня. Будьте бдительны", - сообщила народная избранница.

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На странице депутата Югорска от КПРФ в соцсетях опубликовали цитату Гитлера

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Теги: цитата Гитлера, Марина Васильева, соцсети



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