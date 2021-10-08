На директора гимназии в Казани завели уголовное дело после массового расстрела учеников

Директора гимназии №175 в Казани, где в начале мая произошел расстрел студентов, перевели из свидетелей в статус обвиняемой. Как сообщает telegram-канал Readovka, в отношении Амины Валеевой возбудили уголовное дело.

На данном этапе женщине вменяют преступную халатность, что и послужило причиной трагедии и смерти девяти детей и взрослых. Следствие отмечает, что в учебном учреждении были проблемы с динамиками громкоговорителя, которые находились в классе, где произошла стрельба. Помимо этого, в школе не было профессиональной охраны, что также свидетельствует о проблемах с безопасностью в образовательном учреждении. На сегодняшний день Валеева находится под подпиской о невыезде.

На момент публикации СКР не смог оперативно прокомментировать ситуацию Накануне.RU.

Напомним, 11 мая этого года Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии № 175. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали. Вчера Басманный районный суд Москвы продлил ему арест до 11 января 2022 года.

Добавим, что заместитель главного врача областной клинической психиатрической больницы, главный детский внештатный психиатр свердловского минздрава Анна Малахова считает, что после инцидентов в Перми и Казани детские психиатры не заметили ухудшения в психологическом состоянии подростков.