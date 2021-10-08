На директора гимназии в Казани завели уголовное дело после массового расстрела учеников

08 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Москва
Ильназ Галявиев (2021) | Фото: Telegram/Mash

На директора гимназии в Казани завели уголовное дело после массового расстрела учеников

Директора гимназии №175 в Казани, где в начале мая произошел расстрел студентов, перевели из свидетелей в статус обвиняемой. Как сообщает telegram-канал Readovka, в отношении Амины Валеевой возбудили уголовное дело.

На данном этапе женщине вменяют преступную халатность, что и послужило причиной трагедии и смерти девяти детей и взрослых. Следствие отмечает, что в учебном учреждении были проблемы с динамиками громкоговорителя, которые находились в классе, где произошла стрельба. Помимо этого, в школе не было профессиональной охраны, что также свидетельствует о проблемах с безопасностью в образовательном учреждении. На сегодняшний день Валеева находится под подпиской о невыезде.

На момент публикации СКР не смог оперативно прокомментировать ситуацию Накануне.RU.

Напомним, 11 мая этого года Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии № 175. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали. Вчера Басманный районный суд Москвы продлил ему арест до 11 января 2022 года.

Добавим, что заместитель главного врача областной клинической психиатрической больницы, главный детский внештатный психиатр свердловского минздрава Анна Малахова считает, что после инцидентов в Перми и Казани детские психиатры не заметили ухудшения в психологическом состоянии подростков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На директора гимназии в Казани завели уголовное дело после массового расстрела учеников

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: расстрел, гимназия, Казань, Валеева



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети