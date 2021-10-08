Путин сравнил смертность на российских дорогах с военными действиями

Владимир Путин сегодня раскритиковал ситуацию с безопасностью на российских дорогах. Хотя перед этим вице-премьер Марат Хуснуллин попробовал похвастаться снижением смертности в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

"Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях, - сказа президент на встрече с Хуснуллиным. - То, что я вижу, – это комплексные усилия, и МВД работает в целом всё лучше, и дорожники. Это комплексные мероприятия, и нужно, конечно, развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час после аварии. Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать".

Вице-премьер продолжил настаивать на том, что ситуация улучшается: "В рамках комиссии [по безопасности дорожного движения] занимаемся, очень слаженно занимаемся. Первые результаты неплохие. Вы видите, мы прямо идём на стабильное снижение. Причём ведь у нас активность в этом году повысилась на дорогах – в прошлом году первые полгода были определённые ограничения".

Путин поручил помочь регионам с устройством переходов – и надземных, и подземных.