В Москве задержан экс-вице-президент группы компаний "ПИК"

В Москве фигурантом дела о мошенничестве стал экс-вице-президент группы компаний "ПИК" - одного из крупнейших российских застройщиков. Сейчас Александр Лефель является директором по развитию в "ГК Самолет".

Лефель задержан, следствие просит суд заключить топ-менеджера под стражу на два месяца. Подробности дела пока не сообщаются.

ГК "Самолет" по итогам 2020 года заняла 4-е место в РФ по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков, в прошлом году девелопер провел IPO на Московской бирже. За девять месяцев 2021 года компания увеличила продажи недвижимости на 44% - до 505,6 тыс. кв. м. В денежном выражении объем продаж вырос на 90%, до 78 млрд рублей.