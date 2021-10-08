Уральца, расстрелявшего будущего бизнес-партнера, арестовали до декабря

Жителю Среднего Урала предъявлено обвинение в убийстве своего знакомого. Он взят под стражу.

Напомним, в ночь на 7 октября у одного из домов по улице Мира в Сысерти было найдено тело без вести пропавшего 30-летнего жителя Екатеринбурга с огнестрельными ранениями в области головы. Очень скоро был установлен и задержан подозреваемый - 36-летний ранее судимый мужчина, являвшийся давним знакомым убитого.

Как выяснили следователи, 4 октября предполагаемый убийца и его жертва прибыли в Сысерть, чтобы обсудить предстоящие планы совместного бизнеса, которым они планировали заняться. Разговор происходил в гаражном боксе подозреваемого. Беседы не получилось и между мужчинами возник конфликт: один из них схватил обрез мелкокалиберной винтовки и сделал несколько выстрелов в голову знакомого. От полученных ранений тот скончался на месте.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, задержанному предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Сегодня, 8 октября, суд заключил обвиняемого под стражу до 6 декабря этого года.

Как отметили в СКР, свою вину в совершении преступления фигурант признал. Сейчас расследование дела продолжается.