Уральца, расстрелявшего будущего бизнес-партнера, арестовали до декабря

08 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Уральца, расстрелявшего будущего бизнес-партнера, арестовали до декабря

Жителю Среднего Урала предъявлено обвинение в убийстве своего знакомого. Он взят под стражу.

Напомним, в ночь на 7 октября у одного из домов по улице Мира в Сысерти было найдено тело без вести пропавшего 30-летнего жителя Екатеринбурга с огнестрельными ранениями в области головы. Очень скоро был установлен и задержан подозреваемый - 36-летний ранее судимый мужчина, являвшийся давним знакомым убитого.

Как выяснили следователи, 4 октября предполагаемый убийца и его жертва прибыли в Сысерть, чтобы обсудить предстоящие планы совместного бизнеса, которым они планировали заняться. Разговор происходил в гаражном боксе подозреваемого. Беседы не получилось и между мужчинами возник конфликт: один из них схватил обрез мелкокалиберной винтовки и сделал несколько выстрелов в голову знакомого. От полученных ранений тот скончался на месте.

Обрез (вещдок по делу об убийстве на ул. Мира в Сысерти)(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, задержанному предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Сегодня, 8 октября, суд заключил обвиняемого под стражу до 6 декабря этого года.

Как отметили в СКР, свою вину в совершении преступления фигурант признал. Сейчас расследование дела продолжается.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уральца, расстрелявшего будущего бизнес-партнера, арестовали до декабря

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: расстрел, убийство, обвинение, СКР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.10.2021 12:47 Мск Уралец расстрелял и заколол вилами своего знакомого во время бизнес-переговоров


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети