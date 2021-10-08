08 Октября 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

Пермских школьников досрочно отправляют на каникулы

Пермских школьников решено отправить на каникулы на неделю раньше, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации департамента образования администрации Перми дату окончания каникул будут определять руководители школ исходя из учебного плана. Стартуют каникулы с 25 октября.

На такое решение власти Перми пошли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Напомним, ранее в Прикамье были усилены "ковидные" меры безопасности. Теперь на массовые мероприятия, в театры и спортивные матчи не будут пускать без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Исключение сделано лишь для детей. Также до 1 ноября запрещена работа ночных клубов.

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Пермских школьников досрочно отправляют на каникулы

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Теги: каникулы, школьники, ОРВИ



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