Минстрой отправит узбекских мигрантов строить космодром Восточный

Порядка 10% всех строителей, которые приедут в Россию из Узбекистана в рамках пилотного проекта по въезду мигрантов, будут работать на космодроме Восточный, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

Всего в рамках проекта в Россию въедут 10 тыс. узбекских строителей при условии их вакцинации от COVID-19 или наличии документа о перенесенном заболевании.

По словам министра в проекте участвуют крупные компании, например, "ПИК".

Кстати, узбекские мигранты будут задействованы в еще одном проекте, но уже сельскохозяйственном. Минсельхоз не возражает, если Узбекистан арендует у России сельскохозяйственные земли (в перспективе – до 1 млн га) и на них своими же силами будет выращивать урожай, который затем вывезет в свою страну.