08 Октября 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
(2006) | Фото: АР

"Минус один враг". На Украине обсуждают странную смерть депутата Рады Полякова

На Украине обсуждают странную смерть депутата Рады Антона Полякова, который ранее резко критиковал партию "Слуга народа" и за это был из нее исключен.

Напомним, сегодня ночью 33-летнего депутата в плохом состоянии подобрало такси. Водитель вызвал скорую, но та не смогла его спасти.

Политолог Руслан Бортник отмечает, что Поляков был тесно связан с застрелившимся или убитым депутатом Николаем Давиденко. Его нашли убитым в его офисе в прошлом году. Он также считает странным, что таксист ночью подобрал "очевидно пьяного человека" и не высадил его даже тогда, когда у того в машине началась рвота.

Политолог Александр Семченко отмечает, что только вчера было внеочередное заседание Рады, созванное как раз по инициативе Полякова, и он выглядел вяло. Возможно, его уже отравили, не исключает Семченко.

Политолог Владимир Воля обращает внимание на то, что смерть Полякова совпала с обострением политической борьбы в стране (отстранение спикера Рады и назначение нового), хотя он и не был очень уж влиятельным.

Юрист Андрей Смолий пишет, что на днях Поляков заявил о подкупе "слуг народа" в обмен на "правильные" голосования.

А блогер Анатолий Шарий не исключает, что за смертью Полякова стоит президент Владимир Зеленский. "Думаю, что маленькое чмо слишком мстительное", - написал он.

Интересно, что "слуга народа" Татьяна Третьякова обрадовалась смерти Полякова. "Минус один враг, это хорошо", - написала она. Именно Третьякову Поляков упоминал в своем последнем посте. В прошлом году она призвала стерилизовать людей, получающих соцпомощь, и Поляков это вспомнил.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, по результатам вскрытия установлено, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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"Минус один враг". На Украине обсуждают странную смерть депутата Рады Полякова

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Теги: Украина, Антон Поляков



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