За борьбу против детской бедности. Футболист "Манчестер Юнайтед" Рэшфорд получил звание почётного доктора

Как сообщает официальный сайт учебного заведения, престижная награда присуждена ему за постоянную благотворительную деятельность и широко разрекламированную кампанию против детской бедности, а также за выдающиеся спортивные достижения.

Рэшфорд присоединяется к легендам "Манчестер Юнайтед" сэру Алексу Фергюсону и сэру Бобби Чарльтону, которые в прошлом также были удостоены чести университета. Сэр Алекс Фергюсон поддержал Рэшфорда, лично посетив мероприятие.

