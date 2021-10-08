За борьбу против детской бедности. Футболист "Манчестер Юнайтед" Рэшфорд получил звание почётного доктора

23-летний футболист "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд получил звание почётного доктора, став самым молодым лауреатом такого уровня в истории Манчестерского университета.

Как сообщает официальный сайт учебного заведения, престижная награда присуждена ему за постоянную благотворительную деятельность и широко разрекламированную кампанию против детской бедности, а также за выдающиеся спортивные достижения.

Рэшфорд присоединяется к легендам "Манчестер Юнайтед" сэру Алексу Фергюсону и сэру Бобби Чарльтону, которые в прошлом также были удостоены чести университета. Сэр Алекс Фергюсон поддержал Рэшфорда, лично посетив мероприятие.

The greatest ♥️

Meant so much sharing this moment with Sir Alex 🎓 https://t.co/e4L1HgOIbN pic.twitter.com/wiuTd5ECAc — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) October 8, 2021

"Я здесь, чтобы получить звание почетного доктора за свою работу по борьбе с детской бедностью. Вчера миллионы семей по всей Великобритании потеряли спасательный круг и средства остаться на плаву. Пришло время, чтобы представители власти вышли в такие сообщества, как моё. Пора им воочию увидеть истинную меру борьбы. COVID-19 больше не может служить оправданием", — отметил в своей речи футболист.

Пандемия коронавируса и последующий локдаун сильно отразилась на школьниках Великобритании. После закрытия школ многие британские дети остались без бесплатных обедов в столовой, которые государство предоставляло как часть пособия малообеспеченным семьям. Рэшфорд инициировал сбор средств и совместно с благотворительной организацией FareShare собрал 20 млн фунтов. Все деньги пошли на закупку 12,3 млн обедов для нуждающихся семей. Кроме этого, позже Рэшфорд боролся против отмены программы ваучеров, которые неблагополучные семьи могли обменять на еду в супермаркетах (программа не распространялась на летние каникулы). После изначального отказа власти всё-таки положительно ответили на запрос Рэшфорда и 1,3 млн детей по всей стране питались бесплатно даже во время летних каникул. Также Маркус стал одним из инициаторов создания акции Players Together, главным смыслом которой была поддержка медиков во время пандемии. Футболист известен и по другим благотворительным кампаниям.

"Его постоянная благотворительная деятельность и громкие кампании не только помогают миллионам людей по всей стране, но и вдохновляют многих на то, чтобы попытаться изменить мир к лучшему. Пусть это будет продолжаться долго", — сказал профессор Ротвелл, вручая Маркусу его почётную степень.