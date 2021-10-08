08 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Мигранты в паспортно-визовом центре Екатеринбурга (2021) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области иностранцев начнут бесплатно прививать от ковида

В Свердловской области решен вопрос о бесплатной вакцинации против коронавируса иностранных граждан старше 18 лет. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
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Напомним, с этой недели на Среднем Урале постановлением главного санитарного врача введена обязательная вакцинация от ковида для работников отдельных сфер деятельности.

"Прививку от коронавируса, помимо прочих, обязаны сделать работники сферы обслуживания, значительная часть которых мигранты. Сделать прививку против COVID-19 граждане, прибывшие из других стран, смогут наравне со свердловчанами", - прокомментировал главный внештатный специалист по медицинской профилактике областного минздрава Александр Харитонов.

Сведения о вакцинации иностранцам будут занесены в регистр вакцинированных только в случае предъявления СНИЛСа, при отсутствии этого документа получить сертификат и QR-код вакцинированного не удастся. Привитому будет выдаваться справка о вакцинации за подписью врача и с печатью. Сделать прививку можно в любом медучреждении, либо в пунктах вакцинации в торговых центрах.

Напомним, что в Свердловской области также может быть поставлен вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса пожилых людей.

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В Свердловской области иностранцев начнут бесплатно прививать от ковида

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Теги: мигранты, ковид, прививки, Свердловская область



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