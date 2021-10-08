Совет Федерации возьмет на контроль расследование пыток и изнасилований в колониях - Клишас

Совет Федерации возьмет на контроль расследование пыток и изнасилований в нескольких российских колониях, сообщил глава комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Расследование ситуации с пытками в ряде учреждений пенитенциарной системы будет на контроле в Совете Федерации. Ситуация с пытками абсолютно нетерпима и требует самых жестких мер реагирования от следственных органов и судебной системы", - цитирует РИА Новости Клишаса.

Сенаторы, в частности, собираются предложить Генпрокурору Игорю Краснову отдельно остановиться на этой теме в отчете о состоянии законности за 2021 год.

Ранее Генпрокуратура уже объявляла о начале собственной проверки по сообщениям СМИ и правозащитников о пытках в ряде российских колоний.