08 Октября 2021
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Общество В России
Андрей Клишас (2020) | Фото: council.gov.ru

Совет Федерации возьмет на контроль расследование пыток и изнасилований в колониях - Клишас

Совет Федерации возьмет на контроль расследование пыток и изнасилований в нескольких российских колониях, сообщил глава комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Расследование ситуации с пытками в ряде учреждений пенитенциарной системы будет на контроле в Совете Федерации. Ситуация с пытками абсолютно нетерпима и требует самых жестких мер реагирования от следственных органов и судебной системы", - цитирует РИА Новости Клишаса.

Сенаторы, в частности, собираются предложить Генпрокурору Игорю Краснову отдельно остановиться на этой теме в отчете о состоянии законности за 2021 год.

Ранее Генпрокуратура уже объявляла о начале собственной проверки по сообщениям СМИ и правозащитников о пытках в ряде российских колоний.

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Совет Федерации возьмет на контроль расследование пыток и изнасилований в колониях - Клишас

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Теги: пытки в колониях, изнасилование, генпрокуратура, совет федерации, андрей клишас



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