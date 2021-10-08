Житель Урала предстанет перед судом за убийство 90-летнего ветерана труда

На Среднем Урале перед судом предстанет 33-летний житель Режа, обвиняемый в нескольких преступлениях, в том числе - убийстве 90-летнего ветерана труда, проживавшего по соседству.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, все началось 23 февраля текущего года, когда обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заметил как его сосед-пенсионер вышел из квартиры, забыв запереть дверь. Зная, где у соседа находятся деньги, поскольку незадолго до это приходил одолжить у мужчины 200 руб., он проник в квартиру и похитил 1 тыс. 850 руб. из сумки, висевшей на ручке кухонной двери. Вскоре ветеран заметил кражу и сразу поняв, кем мог быть преступник, обратился в полицию с наводкой.

Последние действия пенсионера не очень понравились мужчине, в связи с чем последний, снова будучи в алкогольном опьянении, отправился к соседу для разборок. Обвиняемый дождался, когда ему откроют, проник в квартиру и накинулся на пожилого мужчину, избив руками и ногами. После этого он разбросал по квартире вещи и с помощью спичек поджег их, осознавая, что пенсионер в силу своего состояния не сможет выбраться из квартиры живым. В итоге смерть ветерана труда наступила в результате получения ожогов. Своими действиями обвиняемый также повредил имущество в квартире на сумму около 80 тыс. руб. Избежать дальнейшего распространения огня удалось благодаря бдительным жильцам, которые вовремя обнаружили признаки пожара.

"Сообщение о том, что на месте тушения пожара обнаружено тело пожилого мужчины, поступило в дежурную часть ОМВД России по Режевскому району 27 февраля 2021 года в 8 часов 35 минут. Прибывшие на место происшествия сыщики уголовного розыска обнаружили 4 очага пожара и разбросанные спички. Все это указывало на то, что в данном случае имел место поджог, следовательно, смерть пенсионера носила криминальный характер. При дальнейшем установлении обстоятельств случившегося, оперативникам удалось выйти на след обвиняемого. Ранее он был судим за причинение легкого вреда здоровью и кражу. Найти его удалось на улице около дома № 129 по улице Советской в городе Реж, после чего находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчину доставили в территориальный ОВД", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователями были осуществлены осмотры места происшествия и предметов, допросы ряда свидетелей и обвиняемого, а также проверка его показаний на месте. По делу проведены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, дактилоскопические, пожарно-техническая, товароведческая и психолого-психиатрическая судебные экспертизы. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

На данный момент свердловчанин обвиняется в убийстве с особой жестокостью, совершенном общеопасным способом в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, краже, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, повлекших причинение значительного ущерба, совершенных путем поджога, а также в незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица.



