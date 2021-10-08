08 Октября 2021
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сунц, урфу, школьники (2012) | Фото:Накануне.RU

Учителя в школах должны быть моложе и ближе к ученикам – глава РАН

Президент Российской академии наук Александр Сергеев считает, что среди школьных учителей должно быть больше молодежи – студентов, аспирантов, выпускников вузов, молодых ученых, которые ближе школьникам по возрасту и, соответственно, по духу.

Выступая на форуме "Учитель и наука: практики, компетенции, достижения", Сергеев заметил, что проблема престижа учительской профессии возникает, в том числе из-за того, что школьники часто лучше педагогов разбираются в современных технологиях и гаджетах. В результате возникает барьер между поколениями. А если в школы придут более молодые учителя, то они станут примером для учеников.

Также глава РАН призвал создавать больше СУНЦ – специализированных учебных научных центров, организованных по типу интерната при вузе, где одаренные дети могут повышать уровень образования. "Я уверен, что необходимо повсеместно заводить СУНЦ, специализированные научные центры, где ребята старших классов живут вместе, и живут на одной площадке и с учеными, и с учителями", - сказал Сергеев.

Учителей Сергеев предлагает окружать учеными и инженерами. Глава РАН пояснил, что никогда школьный учитель по своей специальности - физика, химия, биология - не будет конкурентным к ученым и профессионалам, которые занимаются только наукой. "Есть отдельные выдающиеся учителя, но это не система. Когда мы говорим о системе, мы должны сделать так, чтобы вокруг учителя создавалась атмосфера, чтобы были заинтересованы и ученые, и инженеры. А чтобы были заинтересованы в том, чтобы учитель готовил кадры для них, они должны вместе заниматься процессом подготовки: и программы, и чему учить, и как создать среду, инфраструктуру в школах", - добавил глава РАН.

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Учителя в школах должны быть моложе и ближе к ученикам – глава РАН

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Теги: учитель, школа, дети, школьники, александр сергеев, ран, ученые



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