08 Октября 2021
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Армия и ВПК За рубежом
Китайский плакат &quot;Освободим Тайвань - объединим Родину&quot; (2018) | Фото: &#21344;&#35946;.com

Американские солдаты приступили к обучению тайваньских военных?

На фоне беспрецедентного крупномасштабного вторжения китайских боевых самолетов в опознавательную зону ПВО (ПВО) Тайваня в начале этой недели, в четверг, 7 октября, появились сообщения о том, что силы специальных операций США и морские пехотинцы США проводят тренировки на Тайване уже не менее года.
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В четверг Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей правительства США сообщил, что на Тайване размещены более двух десятков американских солдат спецопераций и войск поддержки, которые проводят военную подготовку сухопутных войск. Кроме того, морские пехотинцы США работают с ВМС Тайваня, обучая последние управлению малыми катерами.

В ноябре прошлого года о присутствии на острове американских военных сообщали тайваньские СМИ, однако Пентагон тогда опровергал это.

Ху Сицзинь, главный редактор издания Global Times, предложил солдатам из США прибыть на остров открыто.

"Почему лишь двадцать солдат? Почему секретно? Соединённым Штатам следовало бы отправить, к примеру, 240 солдат открыто, в американской униформе и огласить публично места их нахождения. Посмотрим [тогда], нанесёт ли Народно-Освободительная армия Китая прицельный авиаудар, чтобы уничтожить американских захватчиков", - отметил он в своём твиттере.

МИД КНР оказался более дипломатичным. Официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь призвал признать высокую чувствительность вопросов, связанных с Тайванем, и серьезный вред, связанный с вмешательством в них, соблюдать принцип единого Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также прекратить продажу оружия и военные связи с островом. Вместе с тем, Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай примет все необходимые меры для защиты суверенитета и территориальной целостности.

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Американские солдаты приступили к обучению тайваньских военных?

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Теги: Китай, Тайвань, США



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