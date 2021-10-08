В Тазовской губе перевернулся катамаран: есть жертвы

В Тазовской губе сегодня утром перевернулся катамаран (аппарель), принадлежащий ООО "ТНГ-Групп" с четырьмя работниками этого предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел примерно в 6.00. Судно находилось на стоянке между теплоходом "Механик Калашников" и сухогрузом "Беломорский 23". Катамаран использовался для транспортировки груза с берега на теплоходы.

После того, как катамаран перевернулся, два человека смогли спастись, один утонул. Судьба еще одного остается неизвестной. Ведется спасательная операция. Силами экипажей судов на моторных лодках ведутся поиски пропавшего человека. На место ЧП также вылетела группа спасателей "Ямалспас" из поселка Тазовский.

Следком возбудил дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Проверку проводит и прокуратура.