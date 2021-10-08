08 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
ДТП на ул. Учителей, д. 22 (2021) | Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге суд арестовал пьяную автоледи, въехавшую в жилой дом

В Екатеринбурге суд арестовал женщину, которая села за руль в пьяном состоянии и въехала в жилой дом.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, инцидент произошел днем 6 октября на улице Учителей: водитель Toyota Avensis во время движения по двору не справилась с управлением и въехала в подъезд дома. В результате происшествия чудом никто не пострадал.

Как выяснили в ГИБДД, за рулем Toyota была 35-летняя женщина, которая никогда не получала водительского удостоверения, а автомобиль взяла у своего знакомого. Автоледи прошла проверку на состояние опьянения, в литре выдыхаемого ею воздуха было зафиксировано 1,3 мл алкоголя.

ДТП на ул. Учителей, д. 22(2021)|Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

Полицейскими был составлен протокол за управление транспортным средством в пьяном состоянии. В дальнейшем женщину доставили в суд, где ей назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Как добавили в Госавтоинспекции, всего с начала года в Екатеринбурге по вине нетрезвых водителей произошло 52 ДТП, в которых девять человек погибли, а 77 получили различные травмы.

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В Екатеринбурге суд арестовал пьяную автоледи, въехавшую в жилой дом

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Теги: дом, машина, ГИБДД, суд, Екатеринбург



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