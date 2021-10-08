"Евровидение-2022" пройдет в итальянском Турине

Итальянский Турин примет в мае 2022 года 66-й конкурс песни "Евровидение". Город одержал победу в конкурсе, где у него было еще 16 конкурентов.

Большой финал "Евровидения-2022" состоится 14 мая в PalaOlimpico, а полуфиналы пройдут 10 и 12 мая.

Столица провинции Пьемонт станет третьим итальянским городом, принявшим "Евровидение" после Неаполя (1965) и Рима (1991). Проведение конкурса в Италии на "Евровидении" этого года в Роттердаме обеспечила группа Maneskin.

Исполнительный директор конкурса Мартин Эстердал отметил, что Турин и PalaOlimpico еще в 2006 году – во время зимних Олимпийских игр – убедили весь мир, что готовы к приему мероприятий такого масштаба.