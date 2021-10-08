В Екатеринбурге продлили закрытие движения по улице Горького до конца месяца

Рабочие продлили закрытие движения по ул. Горького до конца октября текущего года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Закрытие связано с продолжающимися ремонтными работами на участке улицы - от Куйбышева до Народной Воли.

Дорожники просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании работ обязуются восстановить элементы благоустройства.

Напоминаем, что для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.