08 Октября 2021
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Кинотеатр &quot;Салют&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Государство может взять на себя финансирование фильмов, имеющих культурную ценность

Государство может финансировать дебютные и документальные фильмы. Соответствующий законопроект Правительство внесло в Госдуму сегодня.

Отмечается, что, согласно действующему законодательству, государство может финансировать не более 70% от общей сметной стоимости производства. Но некоторые фильмы не предполагают последующего извлечения прибыли, из-за чего они могут иметь общественную пользу, но быть финансово невыгодными. Такое кино может поддержать государство, говорится в пояснительной записке.

Законопроект вносит поправки в закон о поддержке кинематографии, согласно которым государство сможет полностью финансировать производство и прокат дебютных фильмов, созданных режиссерами - выпускниками вузов в течение пяти лет после окончания учебного заведения, а также уникальных авторских фильмов и других картин, у которых есть исключительная культурная и художественная значимость.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Правительству представить предложения по господдержке российских кинематографистов. Это тем более актуально в условиях, когда кинотеатры то и дело под предлогом ковида ограничивают в зрителях.

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Государство может взять на себя финансирование фильмов, имеющих культурную ценность

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Теги: кино, господдержка



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