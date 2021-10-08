08 Октября 2021
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Общество В России
муратов, новая газета (2019) | Фото:twitter.com

От любви до ненависти: как отреагировали коллеги Муратова на присвоение ему Нобелевской премии мира

Присвоение Нобелевской премии мира за 2021 год главреду "Новой газеты" прокомментировали в Кремле, известные коллеги Дмитрия Муратова, а также сам лауреат.

Муратов признался, что сначала сбросил звонок из Норвегии.

"Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот, что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны", - заявил Муратов изданию "Подъем". В интервью РИА Новости он добавил, что считает награду не своей заслугой, а газеты, часть призовых денег намерен перечислить в благотворительный фонд "Круг добра".

Секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов в эфире "Эха Москвы" поздравил Муратова: "Свобода слова во всем мире является явлением тяжелым и довольно сложным. Ее всегда надо защищать. Свобода так просто не дается. Ее можно гарантировать в законе, в Конституции, но ее нужно отстаивать всегда и везде. Это общее правило. К сожалению, по этой части есть две новости: хорошая и плохая. Начну с плохой: во всем мире ситуация со свободой слова ухудшается. А вторая хорошая: Россия в общем тренде. И то, что сейчас Нобелевский комитет принял такое решение, ведь в нем он указал не только Дмитрия Муратова, чему мы все, безусловно, очень рады, но и филиппинскую журналистку... И им обоим дана эта премия именно за действия в защиту свободы слова, свободы массовой информации. Это абсолютно правильное решение. Я аплодирую не только Дмитрию Муратову и его филиппинской коллеге, но и Нобелевскому комитету".

Дмитрий Песков(2015)|Фото: Накануне.RU

Довольно сдержано присвоение премии россиянину прокомментировали в Кремле. "Получивший Нобелевскую премию мира главред "Новой газеты" Муратов талантлив, смел, привержен своим идеалам, Кремль поздравляет его с наградой", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Но, к слову, весной этого года Песков отказался принимать обращение Кадырова и его полка к президенту, в котором те просили наказать журналистов "Новой газеты": тогда представитель Кремля предложил главе Чечни обращаться в суд, а не к главе государства. На это Кадыров возмущался.

Главред МИА "Россия сегодня" и известный телеведущий Дмитрий Киселев явно не удовлетворен получением премии коллегой. "Нобелевская премия мира - одна из самых спорных номинаций в Нобелевском комитете. Такие решения девальвируют саму премию, трудно на неё уже ориентироваться", - цитирует Киселева радио "Спутник".

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что решением будут не довольны сторонники Алексея Навального, Светланы Тихановской и Греты Тунберг – все они были в списке фаворитов-номинантов: "Бедный Муратов. Теперь навальянята его порвут на части, а сторонники Тихановской ещё и на фарш накрутят, и только поклонники Греты измажут экологически чистыми фекалиями".

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От любви до ненависти: как отреагировали коллеги Муратова на присвоение ему Нобелевской премии мира

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Теги: дмитрий муратов, нобелевская премия мира, новая газета, реакция, дмитрий песков



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